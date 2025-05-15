Sakarya'da Kaçak Makaron Üretimi: 3 Tutuklama

Sakarya'da Kaçak Makaron Üretimi: 3 Tutuklama
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Sakarya'da düzenlenen kaçak makaron üretimi operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 milyon 820 bin boş makaron ve çeşitli üretim ekipmanları ele geçirildi.

Sakarya'da kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) üretimi yapılan fabrikaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye ilçesinde bir fabrikaya operasyon düzenlendi.

Fabrikada yapılan aramada, boş makaron üretiminde kullanılan makine ve kompresör, 3 milyon 820 bin boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo filtre kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlıya adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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