Sakarya'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon 820 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon 820 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 820 bin boş makaron ve üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, operasyon düzenlenen fabrikada 3 milyon 820 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Mayıs'ta Arifiye ilçesindeki bir fabrikaya operasyon düzenledi. Fabrikadaki aramada boş makaron üretiminde kullanılan makine ve kompresör ile 3 milyon 820 bin boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 rulo makaron filtre kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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