Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü - Haberler

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde jandarma ekipleri, 4 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüphelilerin evlerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.