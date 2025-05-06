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Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, ele geçirilen patlayıcı maddelerle birlikte çeşitli inşaat malzemelerini de imha etti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma ekipleri, Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, dün düzenledikleri operasyonda K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K.'yi (45) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 jeneratör, 2 kazma, 1 balyoz, 3 hilti, 2 kürek, 3 elektrik kablosu, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 10 el yapımı patlayıcı, 3 kilo beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2,5 kilo sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi. Patlayıcı, beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde ve sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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