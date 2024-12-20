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Sakarya'da Kaçak Avcılığa 48 Bin Lira Ceza

Sakarya'da Kaçak Avcılığa 48 Bin Lira Ceza
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Ferizli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan bir kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi. Ayrıca, koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek, Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Ekipler, S.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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