Sakarya'da Kaçak Avcılığa 48 Bin Lira Ceza
Ferizli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan bir kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi. Ayrıca, koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek, Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Ekipler, S.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.???????