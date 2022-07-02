Sakarya'da Kabotaj Bayramı kutlamasından dönen protokol üyelerini taşıyan tekne iskeleye çarptı Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamasından dönen protokol üyelerini taşıyan tekne, arızalanması sonucu restoranın iskelesine çarptı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamasından dönen protokol üyelerini taşıyan tekne, arızalanması sonucu restoranın iskelesine çarptı. Kutlamalar kapsamında deniz şehitleri anısına dün Karadeniz'e çiçek bırakan Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı'nın da aralarında olduğu protokol üyelerini taşıyan teknenin sahile yaklaştığı esnada şanzımanı arızalandı. Arıza nedeniyle duramayan tekne restoranın iskelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknedeki bir kişi iskeleye düştü. Kazada yaralanan olmazken tekne ve camları kırılan iskelede hasar oluştu. Protokol üyeleri, daha sonra halat yardımıyla kıyıya yanaştırılan tekneden indi. Teknenin iskeleye çarpma anı, işletme sahibi İbrahim Bayraktar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı İshak Sarı Denizcilik Sakarya Güncel Haberler

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