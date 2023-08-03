Sakarya'da Jandarma Operasyonu: 276 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriyelerde 276 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında birçok olaya müdahale edildi ve cezalar uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay yapılan devriyelerde aranması olan 276 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında düzenlenen 3 bin 286 asayiş devriye faaliyetinde, çeşitli suçlardan aranan 276 kişi yakalandı.

Faaliyetlerde ayrıca 16 tabanca, 10 av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 111 tabanca mühimmatı bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce tarafından 74 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 kilo 16 gram kubar esrar, 48 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 86 gram bonzai, 1381 kök kenevir, 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi, yakalanan 300 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kentteki kara yollarında Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan 4 bin 227 trafik uygulamasında kontrol edilen 86 bin 298 araçtan 427'si trafikten men edildi, 3 bin 243 işlemde toplam 3 milyon 560 bin 671 lira ceza yazıldı.