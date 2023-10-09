Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, şüphelilere işlem yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.