Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncel Haberler
Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, şüphelilere işlem yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde 6-8 Ekim'de huzur uygulaması kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 464 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 29 gram bonzai, 40 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 2 extacy, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 lyrica, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan 74 şüpheliye işlem yapıldı.
Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, 16 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Ayrıca, ekiplerce kontrol edilen 2 bin 495 araçtan 47'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 7 kişiye işlem uygulandı.