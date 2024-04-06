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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Sakarya İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı aile hekimi Dr. Fikret Öztürk, hekimler ve sağlık çalışanları olarak Gazze halkına dualarını ulaştırmak, Gazze'nin direniş ve diriliş nefesinden nasiplenmek, acıyan yanlarını sarabilmenin yollarını aramak, unutmamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ülke ve halkın selameti için Gazze'nin ve direnen Filistin halkının yanında olmak zorunda olduklarını vurgulayan Öztürk, İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini kaydetti.

Öztürk, Gazze'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini, ev, okul ile hastanelerin bombalandığını ve Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini anlattı.

Bu günlerin tarih olacağını belirten Öztürk, "Elbette gün gelecek, güç el değiştirecek. İşte o zaman, çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek. Bütün vicdan sahiplerine diyoruz ki adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapın. Ümitsizliğe kapılmayın. Siz adaleti görmeseniz de çocuklarınız görecek. Çocuklarınızı bu yolda yetiştirin. Zalimin hesap vereceği, adaletin hakim olacağı günler; biz evlerimizde, işimizde, sokaklarımızda kardan aydınlık günlerin arzusuyla gayret gösterip çalıştığımızda gelecek." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar tarafından dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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