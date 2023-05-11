Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2021'de boş arazide cesetleri bulunan karı kocayı öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki avukatı, eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sanık A.M, tercüman vasıtasıyla daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Neden burada olduğumu merak ediyorum, kendimi savunabilirim. Bu suçu işlemedim, günahsızım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını, tanıkların dinlenilmesi için müzekkere yazılmasını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan İran uyruklu P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.