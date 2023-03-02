Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2021'de boş arazide cesetleri bulunan karı kocayı öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında olay yerinde keşif yapıldığı bilgisi ile gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki avukatı, eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sanık A.M, tercüman vasıtasıyla daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.

Sanığın tutukluluk halinin devamını ve tanıkların dinlenilmesi için talimat yazılmasını kararlaştıran heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan İran uyruklu P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.