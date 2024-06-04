Sakarya'da İnsan Kemikleri Bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde insan kemikleri bulundu.

Alandüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerin bir noktada havladığını fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde kemik parçaları, tişört ve ayakkabı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay mahalline jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde kemiklerin bulunduğu alandaki eşyada, 21 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan Atakan Niş'e (32) ait kimlik çıktı.

Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.