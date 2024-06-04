Sakarya'da İnsan Kemikleri Bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri, tişört ve ayakkabı bulundu. Kemiklerin, kayıp olan Atakan Niş'e ait olduğu belirlendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde insan kemikleri bulundu.
Alandüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerin bir noktada havladığını fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde kemik parçaları, tişört ve ayakkabı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay mahalline jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemelerde kemiklerin bulunduğu alandaki eşyada, 21 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan Atakan Niş'e (32) ait kimlik çıktı.
Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.