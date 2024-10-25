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Sakarya'da İnşaatta Asansör Faciası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İnşaatta Asansör Faciası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, olayın ardından hemen müdahalede bulundu, ancak kurtarılamadılar.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047. Sokak'ta yüklenici firmanın yaptığı aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan Mahsun Ş. (30) ve Metin B'nin (64) üzerine asansör düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

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