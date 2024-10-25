Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da İnşaatta Asansör Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İnşaatta Asansör Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Olayın nedeni araştırılıyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta yüklenici firmanın yapmış olduğu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

HABER: İsa ÇİÇEK/ SERDİVAN (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Serdivan Sakarya 3-sayfa Sağlık Güncel

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi, katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
Yangından kurtulmak için binanın 3. katından aşağı atladılar

Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli? İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır? Dünya'nın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? Adana Demirspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor Sivasspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sözleşmeli Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları sorgulama ekranı TIKLA! Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak? Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu? Gündedün ne demek? (Evvelsi gün, yarın, nostalji, zamansızlık )
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.