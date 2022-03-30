İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi sonucu işçiler Süleyman Can Ç. (22), Sinan K. (33), Hilmi Y. (58) ve Selahattin A. (47) yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi sonucu işçiler Süleyman Can Ç. (22), Sinan K. (33), Hilmi Y. (58) ve Selahattin A. (47) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evin 1'inci kattaki balkonu çöktü. Burada çalışan işçiler Süleyman Can Ç., Sinan K., Hilmi Y. ve Selahattin A., 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hilmi Y. ve Selahattin A., buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis de inşaatta inceleme başlattı.


İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı

İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title