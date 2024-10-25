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Sakarya'da İnşaat Çökmesi: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İnşaat Çökmesi: İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki aile sağlık merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta yüklenici firmanın yapmış olduğu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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