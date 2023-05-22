Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi

Güncel Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı resimler sergilendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı resimler sergilendi.

Sanat Sakarya Projesi kapsamında, Serdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Serdivan'da bir alışveriş merkezinde okulun yıl sonu resim sergisi açıldı.

Etkinliğe katılan Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, okul müdürü Mustafa Taşkın ve diğer katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti.

Kaymakam Candan ile Taşkın, burada birer konuşma yaptı.

Katılımcılar, 627 öğrenciye ait toplam 1330 eserden oluşan yıl sonu resim sergisini gezdi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Bahçelievler Serdivan Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title