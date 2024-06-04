Sakarya'da İlkokul Öğrencileri Filistinli Çocuklara Destek İçin Pedal Çevirdi

Sakarya'da 250 ilkokul öğrencisi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Filistinli çocuklara destek için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "bisiklet dostu" yeni nesillerin yetişmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan organizasyonlara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, ilkokul öğrencileri için bisiklet temalı etkinlikler de düzenleniyor.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 250 ilkokul öğrencisine, bisiklet sürerken özellikle yağışlı havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği, kask ve yelek kullanımının önemi anlatıldı.

Öte yandan, güvenli sürüş eğitimine katılan öğrenciler, 8 aydır İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli çocuklara destek için pedal çevirdi. Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Filistin bayrakları açıldı.