Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Haberler

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Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Sakarya'da, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları'nın finali gerçekleştirildi.

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları'nın finali gerçekleştirildi.

Bilim Sanat Merkezi'nde 25 ilkokul ve 15 ortaokuldan 140 öğrencinin katılımıyla yapılan müsabakalar heyecanlı geçti.

"Küre, Mangala, Q Bitz, Pentago, Equilibrio, Reversi ve Kulami" oyunlarında rakipleriyle mücadele eden öğrencilerin maçlarında 19 hakem görev aldı.

Yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler, il genelinde gerçekleştirilecek oyunlara katılmaya hak kazandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Haberler

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