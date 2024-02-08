Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadır ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ve makas, 2 iklimlendirme cihazı, termometre ve röle, led aydınlatma, 2 vantilatör, 2 ısıtma ve ışık cihazı ve borusu ile kurutma filesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.