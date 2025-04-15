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Sakarya'da İkinci Kattan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 23 yaşındaki bir kadın, iş merkezinin ikinci katından düşerek hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde binanın ikinci katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Arifbey Mahallesi Şafak Sokak'ta Ü.K (23), henüz belirlenemeyen nedenle iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.K. tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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