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Sakarya'da İki Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

Sakarya'da İki Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı
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Sakarya'da polis, yüksek faizle kredi sağlayan iki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

SAKARYA'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte bankalarda kara listede olması sebebiyle kredi alamayan kişilere, yüksek faizle çek ve senet karşılığında para sattıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmada 2 ayrı suç örgütünün üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını yaptığı belirlenen S.D. ve İ.A ile birlikte O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin para verdikleri kişilerden tahsilat yapamadıkları, kişilerin mallarına el koydukları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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