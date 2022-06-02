Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Akyazı ilçesi Eskibedil mevkisi Ankara istikametinde seyreden S.T. yönetimindeki 34 DBD 277 plakalı otomobil, aynı yöne giden M.Ö. idaresindeki 34 YK 7734 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.Ö. ile araçtaki M.Ö, F.Ö, Y.Ö. ve 2 yaşındaki A.K.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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