Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Rüstempaşa Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde Naser Agazadeh (44) idaresindeki 34 S 7586 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taner Kayhan (45) yönetimindeki 07 AHD 648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle ile Kayhan'ın aracında yolcu olarak bulunan Zerrin Kayhan (40), Aydın Boztaş (46) ve Filiz Boztaş (44) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gele sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Murat Arapoğlu - Güncel Sakarya Kayhan Güncel Haberler

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