Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 7 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta B.T. idaresindeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ü.B, S.A, F.D, N.D. ve S.D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü B.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.