Sakarya'da İki Mevsim Bir Arada Yaşandı

Sakarya'da İki Mevsim Bir Arada Yaşandı
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Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yarım saat sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

SAKARYA'da iki mevsim bir arada yaşandı. Önce sağanak ve fırtına etkili olurken, yarım saat sonra ise güneş açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde havanın açık olduğu Sakarya'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Yarım saat sonra ise sağanak ve fırtına yerini, güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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