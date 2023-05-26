Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sakarya'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dua Meydanı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pamukova İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title