Sakarya'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dua Meydanı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA