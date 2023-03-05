Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasanbey Mahallesi'nde S.Ö'ye ait iki katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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