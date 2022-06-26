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İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Irak uyruklu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Irak uyruklu 3 kişi yaralandı.

Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine doğru giden Erdoğan P. idaresindeki 54 AJ 124 plakalı hafif ticari araç, Sabahattin Zaim Bulvarı'nda Yazlık Mahallesi yönüne dönmek isteyen Ömer U. idaresindeki 54 AGT 523 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erdoğan P. idaresindeki hafif ticari araçta bulunan Irak uyruklu olduğu öğrenilen Z.J.D, A.W.A.A ve M.M.H.A yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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