Sakarya'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir büfede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bir silah bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu büfedeki 2 kişi darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede bir silahın bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel