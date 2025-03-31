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Sakarya'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir büfede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bir silah bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu büfedeki 2 kişi darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede bir silahın bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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