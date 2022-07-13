Sakarya'da ihtiyaç sahibi aileler bayramda unutulmadı Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER), bayramda kesilen bir ton kurban etini 330 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER), bayramda kesilen bir ton kurban etini 330 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Dernek Başkanı Aslı Çam, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın özünde yakınlaşma olduğunu söyledi. İnsanları birbirine yakınlaştırma ve gönül köprüleri kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Çam, "Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 330 aileye yardımsever vatandaşlar sayesinde bir ton kurban eti dağıttık." dedi. Çam, Sadaka Taşı Sosyal Market'ten 50 aileye bayram öncesi gıda yardımında bulunulduğunu da bildirdi. Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin lira destek ve 20 çocuğa bayramlık hediye ettiklerini belirten Çam, emeği geçenlere teşekkür etti. AA / Mehmet Karakaş - Güncel Kurban Bayramı Sakarya Güncel Haberler

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