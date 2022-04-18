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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler, Karasu ilçesinde yakalandı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler, Karasu ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri, Serdivan ilçesinden çalınan motosikletin Karasu'nun Limandere Mahallesi'ne getirildiğini tespit etti.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.K. tarafından çalındığı tespit edilen motosikleti, zanlının adresinde ele geçirdi.

Şüpheli E.K. ise kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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