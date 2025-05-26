Sakarya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Sakarya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Adapazarı ilçesinde bir evden 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheli, saklandıkları İstanbul'dan dönünce yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir evden yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs'ta bir evden hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmada, olayın failleri olduğu belirlenen E.K. (39) ve T.Y.'nin (40) İstanbul'dan kente geri döndüklerini tespit etti. 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Ekiplerin araçlarındaki aramalarında, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli suç aletleri, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Y. ise serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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