Sakarya'da heyelan; köy yolu kapandı (2)

KOCAALİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ YIKILDISakarya'nın Kocaali ilçesindeki Alandere Mahallesi'nde etkili olan sağanağın neden olduğu selde inşaat halindeki beton köprü tamamen yıkıldı.