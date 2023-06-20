Sakarya'da heyelan; köy yolu kapandı (2)
Güncel Haberler
KOCAALİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ YIKILDISakarya'nın Kocaali ilçesindeki Alandere Mahallesi'nde etkili olan sağanağın neden olduğu selde inşaat halindeki beton köprü tamamen yıkıldı.
KOCAALİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ YIKILDI
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Alandere Mahallesi'nde etkili olan sağanağın neden olduğu selde inşaat halindeki beton köprü tamamen yıkıldı. Köprü, sulara gömüldü. Ekiplerin bölgede iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel