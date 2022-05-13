Sakarya'da Hemşireler Günü düzenlenen programla kutlandı

Yenikent Devlet Hastanesi'nde Hemşireler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Başhekim Op. Dr. Adil Murat Akgül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sevim, hastane yöneticileri, hemşireler ve sağlık personeli ile Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi eğitimcilerinden Hülya Bilgin Çolakoğlu ve öğrenciler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü, burada yaptığı konuşmada, hemşireliğin yüreğinde insan sevgisi olmadan yapılamayacak kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Kız kardeş anlamına gelen "hemşire"nin sağlık sistemi içindeki önemini anlatan Öğütlü, şöyle devam etti:

"Hemşire yanında olan, destek olan kardeş anlamında zihnimize kazınmıştır. Hemşirelikte buradan gücünü alan kutsal bir meslektir. Bu sevgi hizmetin her anlamda daha kaliteli olmasını sağlıyor. Burada da herkesin söylediği gibi bu doğrultuda görev yapmanın maddi karşılığına paha biçilmez doğrudur. Sayın Bakanımızın bizzat yürüttüğü çalışmalar neticesinde de inşallah sağlık çalışanlarımızın şartları da daha iyi hale gelecektir. Bu vesile ile burada ve tüm kurumlarımızda görev yapan hemşirelerimizin gününü kutluyorum."

Başhekim Akgül de çok zorlu dönemlerden geçtiklerini, 15 Temmuz'un ardından Kovid-19 ve şimdi yoğun bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta grubuyla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Dünyayı etkileyen salgınların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Akgül, "Hekim, hemşire, sağlık memuru aşağıya doğru sağlık sistemi içinde kim olursa olsun sayarsak hepsinin yaptığı iş çok önemli ve karşılığı gerçekten yok. Temeli insan sevgisi üzerine kurulu olan bütünsel bir halkanın zinciri gibi sağlık sisteminin vazgeçilmezi hemşirelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Sevim de hemşirelik mesleğinin maddi karşılığı olamayan bir meslek olduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin vazgeçilmez unsuru olan hemşirelik onurlu bir görev. Bu görevi insan sevgisi olmayan kimse yapamaz. 30 yıllık meslek hayatımda ilk günden bugüne kadar hep bu bilinçle çalıştım. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza da tavsiyelerimiz hep bu yönde oldu. Bizim işimiz insan sağlığı. Bizim mesleğimiz insan sevgisi olmadan yapılabilecek bir meslek değildir. İşini severek yapan tüm arkadaşlarımızın günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi eğitimcilerinden Hülya Bilgin Çolakoğlu hemşirelik üzerine kaleme aldığı şiirlerini okudu.

Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de ilk günden bugüne hemşire kıyafetlerini sergiledi.