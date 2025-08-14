Sakarya'da Hapis Cezası Bulunan 14 Hükümlü Yakalandı
Sakarya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık", "uyuşturucu", "yağma", "fuhşa aracılık ve yer temini", "çocukları fuhşa teşvik etme", "resmi belgede sahtecilik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel