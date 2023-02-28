Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Güncel Haberler Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Zülküf Uygar ile Abdulvahit Uygar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar etti. Müştekiler ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık, yazılı olarak sunduğu esas hakkındaki savunmasını tekrar ederek, "Olayın bu şekilde gelişip sonlanması nedeniyle pişmanım. Takdir mahkemenindir." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl, "hakaret" suçundan da 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Olay Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), 26 Nisan 2022'de kardeşi Mehmet Zülküf Uygar (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu. Ekipler, araçtaki Mehmet Zülküf Uygar ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Kaynak: AA / Güncel Halk Eğitimi Merkezi Sakarya Mahkum Güncel Haberler

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