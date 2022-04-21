Sakarya'da hakaret içeren video yayınlayan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler

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Sakarya'da hakaret içeren video yayınlayan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da hakaret içeren video yayınlayan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Sakarya'da sosyal medyada hakaret içeren video yayınlayan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sosyal medyada hakaret içeren video yayınlayan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halka karşı hakaretlerde bulunulan videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu çeken kişinin Suriye uyruklu F.H. olduğunu ve Sakarya'da yaşadığını tespit etti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli F.H'nin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Hakaret, Suriye, Güncel, Haberler

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