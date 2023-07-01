Sakarya'da Hafif Ticari Araç Traktöre Çarptı: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç traktöre çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda Taraklı yönüne giden H.C. idaresindeki 41 PT 068 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden İ.B. kontrolündeki 54 ABB 457 plakalı traktöre çarptı.
Kazada yaralanan sürücü H.C, yoldan geçen otomobille Taraklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel