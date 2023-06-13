Sakarya'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen programda hacı adaylarına dualar edildi ve hayırlı yolculuklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sabırlı olmalarını tavsiye etti. Hacı adaylarına seccade, tespih ve karanfil hediye edildi.

Sakarya'da hac vazifesini yerine getirecek vatandaşlar, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hacı adayları için düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, sabırlı olmalarını tavsiye etti.

"Eğer sabrınızı koruyabiliyorsanız, mükemmel hacı olarak Sakarya'ya dönersiniz." diyen Yüce, "Dinimiz İslam'ın doğduğu, doğup geliştiği yere, gelişirken çekilen sıkıntıları, ne tür olaylarla baş başa kaldığını yerinde görmeye, anlamaya gidiyorsunuz. Allah Resulünün çektiği sıkıntıların zerresini çekseniz bile sabır simidini elinizden bırakmayın. Sabırla hacca gitmeyi bekleyen vatandaşlarımıza da hacılığın nasip olmasını temenni ediyorum. Rabbim dualarınızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Yüce, günün anısına hacı adaylarına seccade, tespih ve karanfil hediye etti. Daha sonra yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve hacı adaylarının yakınları da katıldı.