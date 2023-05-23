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Sakarya'da haber alınamayan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Sakarya'da haber alınamayan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Battakköy Mahallesi'ndeki bir konteynerde yaşayan Kazım K'den (66), 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, atık malzemelerle dolu konteynerde K.K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine gönderildi.

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Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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