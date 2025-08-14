Sakarya'da Gürültü Yapan 57 Araç Sürücüsüne 783 Bin Lira Ceza

Sakarya'da Gürültü Yapan 57 Araç Sürücüsüne 783 Bin Lira Ceza
Sakarya'da yapılan denetimlerde abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 57 sürücü toplamda 783 bin 89 lira idari para cezası aldı. Ayrıca, 16 araç trafikten men edildi.

Sakarya'da otomobil ve motosikletlerde abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 57 sürücüye 783 bin 89 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, standart dışı egzoz ve ses sistemi kullanarak gürültüye sebep olan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, abart egzoz kullanan bir motosiklet ve 8 otomobil ile uygunsuz ses sistemi kullanan ve bulunduran 48 otomobilin sürücüsüne 783 bin 89 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 10 motosiklet ve 6 otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
