Sakarya'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Mesire Alanlarında Piknik Yaptı

Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Ramazan Bayramı'nın son gününde mesire alanları ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Bayramın son gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitmeyi tercih etti.

Sapanca Gölü kıyısındaki Gölbaşı Parkı ile Sakarya İl Ormanı'a gidenler, mangal yaktı, çeşitli aktiviteler yaparak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'dan gelen Burak Demiröz, "Burası muhteşem bir doğa harikası, ailece buraya arkadaşlarımızı görmeye ve piknik yapmaya, dinlenmeye geldik." dedi.

Erdinç Eker de İzmir'den Sakarya'ya kızının yanına bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Gelmişken ailece de piknik yapmaya geldik. Gerçekten buralar çok güzel. Torunlarımla bayramın tadını çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

Ebubekir Elibol da ailece piknik yaptıklarını, Erzurumlu oldukları için mangalda cağ kebabı yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.