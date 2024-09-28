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Sakarya'da Güneşli Hava Sahilde Yoğunluk Oluşturdu

Sakarya'da Güneşli Hava Sahilde Yoğunluk Oluşturdu
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Sakarya'da 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığında, vatandaşlar Karasu Sahili'ni tercih etti. Bazıları denizde keyif yaparken, cankurtaranlar güvenli bölgelerde yüzme uyarısında bulundu.

Sakarya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahile gitti.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte bazı kişiler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu Sahili'ni tercih etti.

Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Sahilde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, güvenli bölgelerde denize girilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Güneşli sakarya Karasu

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