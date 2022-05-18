Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Orkun Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos hakimiyetini göstermeye başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı.

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı

Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos hakimiyetini göstermeye başladı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı. Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havaların ısınması beklenirken sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara Bölgesi için 'sarı' kod uyarısı yaptı. Bu çerçevede hava sıcaklıklarının 26 dereceleri gördüğü Sakarya'da akşam saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşerken lodos ve yağmur etkisini gösteremeye başladı. Yetkililerde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Lodos, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title