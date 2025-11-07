Sakarya'da Gümrük Kaçağı Alkollü İçecek Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

N.K. ve M.Y'nin ev ile depolarında yapılan aramalarda, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, sahte içki üretiminde kullanılan 60 litre etik alkol, 12 litre el yapımı sahte alkol, 62 şişe satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.