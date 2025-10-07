Haberler

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya'da bir tırın dorsesinde yapılan incelemede 4 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Doğu illerinden kente düzensiz göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen V.K'nın (41) kullandığı tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca mevkisindeki bir tesiste durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli V.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen V.K. tutuklandı.

Ayrıca V.K'ye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı, tır 15 gün trafikten men edildi.

İşlemleri tamamlanan 4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
