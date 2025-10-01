Haberler

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca, 14 Afganistan uyruklu göçmen de sınır dışı edildi.

Sakarya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Y, M.G. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan 4 farklı operasyonda yakalanan 14 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
