Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Ekipler, 9 Afgan düzensiz göçmeni minibüse bindiren sürücüyü ve iki diğer zanlıyı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen minibüsü takibe aldı.
Ekipler, sürücü S.A'yı, Anadolu Otoyolu yan yolu Pekşenler mevkisinde 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni araca bindirirken suçüstü yakaladı.
Araç sürücüsü S.A. (44) ile hareket ettiği saptanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Yakalanan 9 düzensiz göçmenin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel