Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Organizatör Yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu toplam 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tutuklanan 8 kişi cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonda 1'i yabancı uyruklu toplam 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şahıslardan 8'i tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenledi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon neticesinde TEM Otoyolu Hendek geçişinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurmuştu. - SAKARYA